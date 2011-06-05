Глава Саянского района ушел в отставку без объяснения причин

Глава Саянского района Красноярского края Дмитрий Бабенко написал заявление об уходе с поста. Об этом newslab.ru сообщили жители территории.

В районной администрации подтвердили наличие заявления, но других комментариев дать не смогли, сославшись на то, что сам глава причин принятия этого решения не объяснил.

После подачи заявления он уехал в Красноярск, — говорит председатель Саянского районного совета депутатов Владимир Оглы, — и с тех пор от него ни слуху, ни духу.

По словам Оглы, через 2-3 дня будет назначена сессия райсовета, на которой будет рассмотрен вопрос об отставке Бабенко.

Его мы, конечно, пригласим на сессию, чтобы он дал комментарии и пояснил причины своего ухода, — добавил глава совета депутатов.

Напомним, что Дмитрий Бабенко на пост главы района был избран в декабре 2015 года, сроком на 5 лет. До этого, с 2003 года, он работал на Красноярской железной дороге — сначала заместителем начальника механизированной дистанции, потом начальником регионального отдела Красноярской железной дороги.