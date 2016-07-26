Самому большому району выбрали нового главу

Новым главой Таймырского района Красноярского края по итогам тайного голосования стал руководитель администрации этого же муниципалитета Сергей Ткаченко.

6 апреля на заседании районного Совета депутатов за кандидатуру Ткаченко проголосовали 15 из 19 присутствующих депутатов. 3 бюллетеня были признаны недействительными, 1 человек проголосовал за генерального директора «Таймырбыт» Константина Купреенко. Затем Сергей Ткаченко принес присягу, в которой поклялся соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы РФ и Красноярского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Устав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, честно и добросовестно исполнять возложенные обязанности, верно служить народу Таймыра.

После этого народные избранники также тайным голосованием единогласно избрали председателем районного Совета депутатов Владимира Шишова.

Напомним, прежний глава Таймырского района, который является самым большим по площади муниципальным районом России, Ильдар Джураев осенью прошлого года ушел в отставку.