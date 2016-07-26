Активисты проверили топливо на заправках Красноярска: проблемы у каждой пятой

Краевое отделение федерации автовладельцев России опубликовало промежуточный результат проверки топлива на АЗС Красноярска. Исследование проводилось при помощи тест-полосок, разработанных РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

За два месяца активисты проверили топливо на 100 заправках Красноярска. На 22 АЗС тест-полоски изменили цвет, что, по мнению активистов, свидетельствует о наличии в топливе посторонних присадок. «Если тест показывает отклонения, значит, бензин точно некачественный», — заявляют активисты ФАР. Активисты добавляют, что любое изменение цвета индикатора говорит о том, что в бензине применялись запрещенные присадки.

Проведенные активистами лабораторные анализы топлива с 4 заправок подтвердили результаты тест-полосок.

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Координатор красноярского отделения ФАР Егор Фролов сообщил, что результаты исследования намерены обсудить на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии Красноярского городского Совета депутатов.

Отметим, что ранее ученые-химики с осторожностью высказывались об эффективности использования таких тест-полосок, заявляя, что без дополнительных исследований сложно говорить об объективности результатов.