Уголовное дело о рекордной взятке красноярской чиновницы передали в суд

Бывшая замминистра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежда Маршалкина наконец-то предстанет перед судом.

Она с октября 2015 года содержится в СИЗО.

Чиновницу будут судить за 6 преступлений сразу по трем статьям Уголовного кодекса: два получения взятки в особо крупном размере и четыре фальсификации документов.

По версии следствия, Маршалкина, занимая высокую должность, предложила своему знакомому — руководителю крупной фирмы дать ей взятки за содействие в получении госконтрактов.

Взяток должно было быть две: 17 млн рублей за строительные работы на Богучанской ГЭС и 55 млн за инфраструктуру железнодорожной линии Карабула — Ярки.

Таким образом, общая сумма её взяток должна была составить около 72 млн — это рекорд для Красноярского края. Но получить Маршалкина успела только часть. Чиновнице передали два авто общей стоимостью около 4,7 млн, еще 14 млн перевели безналично в подконтрольную ей фирму.