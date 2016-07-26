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«Будем стремиться к победе»: красноярские бизнесмены сразились в волейбол
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В Красноярском крае

«Будем стремиться к победе»: красноярские бизнесмены сразились в волейбол

6 июня 8:30
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3 июня в Красноярске прошли очередные волейбольные матчи корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы чемпионата, «Красноярский цемент», обыграв последовательно «Водоканалпроект» — 2:0 и «ЭкоРесурс» — 2:1, практически обеспечил себе первое место. В оставшихся четырех матчах «цементникам» для чемпионства хватит две победы.

«Две недели был в командировке, не играл, поэтому в первой партии не особо атаковал. Потом дело пошло лучше. Нам не хватало очень Танковича, не всегда в связке разбирались, соперник играл здорово, тем ценнее победа. Сейчас ещё один сложнейший поединок, времени на отдых нет, но мы будем бороться и стремиться к победе», — поделился впечатлениями об игре с «Водоканалпроектом» Данила Ботвинин из «Красноярского цемента».

Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Волейбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»

«Билайн» также дважды выиграл. Дежурно у «Эльдорадо» — 2:0 и сенсационно у «Водоканалпроекта» — вновь 2:0. «МТС» уступил «ЭкоРесурсу» — 0:2, а затем переиграл «Эльдорадо» — 2:0.

«Признаюсь, что подавать на этом турнире у меня пока получается куда лучше, чем атаковать. Надо подтягивать игру у сетки. По матчу — выиграли уверенно. Обеспечили себе практически пятое место. Из всех оставшихся поединков для меня, да и для всей команды, главным будет матч против „Билайна“, своеобразное дерби, да и реванш надо брать за поражение в первом круге», — подвел итог игры с «Эльдорадо» Артём Метеля из «Билайна».

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