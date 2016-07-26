«Будем стремиться к победе»: красноярские бизнесмены сразились в волейбол

3 июня в Красноярске прошли очередные волейбольные матчи корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы чемпионата, «Красноярский цемент», обыграв последовательно «Водоканалпроект» — 2:0 и «ЭкоРесурс» — 2:1, практически обеспечил себе первое место. В оставшихся четырех матчах «цементникам» для чемпионства хватит две победы.

«Две недели был в командировке, не играл, поэтому в первой партии не особо атаковал. Потом дело пошло лучше. Нам не хватало очень Танковича, не всегда в связке разбирались, соперник играл здорово, тем ценнее победа. Сейчас ещё один сложнейший поединок, времени на отдых нет, но мы будем бороться и стремиться к победе», — поделился впечатлениями об игре с «Водоканалпроектом» Данила Ботвинин из «Красноярского цемента».

«Билайн» также дважды выиграл. Дежурно у «Эльдорадо» — 2:0 и сенсационно у «Водоканалпроекта» — вновь 2:0. «МТС» уступил «ЭкоРесурсу» — 0:2, а затем переиграл «Эльдорадо» — 2:0.

«Признаюсь, что подавать на этом турнире у меня пока получается куда лучше, чем атаковать. Надо подтягивать игру у сетки. По матчу — выиграли уверенно. Обеспечили себе практически пятое место. Из всех оставшихся поединков для меня, да и для всей команды, главным будет матч против „Билайна“, своеобразное дерби, да и реванш надо брать за поражение в первом круге», — подвел итог игры с «Эльдорадо» Артём Метеля из «Билайна».