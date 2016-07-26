Укравшая выделенные на праздник полмиллиона рублей чиновница пойдет под суд

Следователи довели до суда дело похитившей полмиллиона рублей чиновницы и ее сестры, сообщили 6 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские выяснили, что 44-летняя красноярка вместе со своей 49-летней сестрой похитила 500 тыс. рублей, выделенные на проведение праздника. Женщина временно исполняла обязанности руководителя Красноярского учреждения культуры и, воспользовавшись возможностью, заключила договор на проведение мероприятия с фирмой своей сестры.

«Однако праздника фактически не проводилось, а выделенные деньги злоумышленницы потратили на личные нужды. Причиненный материальный ущерб возмещен в полном объеме», — рассказали в пресс-службе.

Женщинам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ за мошенничество. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Дело уже передано в суд, который определит меру наказания.