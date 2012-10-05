Красноярскую школу отремонтировали с нарушениями на 29 млн рублей

Контрольно-счетная палата Красноярска нашла нарушения почти на 29 млн рублей в ходе проверки использования средств, выделенных в 2013-2016 годах школе № 72 на капитальный ремонт.

Школа по ул. Курчатова, 7, была построена в 1964 году. В 2006 году в результате аварии на инженерных сетях в здании затопило подвал, глубина достигала 1,5 метров. В 2009 году выдано заключение, что дальше эксплуатировать помещения нельзя.

В 2012 году компания «ГражданПромСтрой» разработала проектно-сметную документацию на капитальный ремонт. Но сроки нарушили на 435 дней — ремонт начался только в июле 2013 года. Всего чиновники заключили 19 контрактов на ремонт, создание автоматизированного теплового пункта, поставку оборудования и благоустройство школы. Ремонт длился три года и три месяца и закончился в 2016 году. Столь долгие сроки сложились из-за смены четырех подрядчиков.

Первый подрядчик — ООО «Сибстройинвест» — в декабре 2013 года сдал 58 % работ на 18,2 млн рублей. В новогодние праздники с 31 декабря по 11 января 2014 года в школе были выбиты стекла и повреждена кровля, что привело к нарушению теплового контура: отслоилась штукатурка на стенах и потолках, отвалилась керамическая плитка. По условиям контракта, охранять здание должен был подрядчик. Это сделано не было, хотя контракт с ним расторгли только спустя полгода после событий.

Центр обеспечения безопасного функционирования учреждений сферы образования не возместил бюджету города потерянные средства. Обследование состояния школы провели только спустя 1,5 года. Для восстановления покрытий дополнительно потребовалось 3,7 млн рублей. Эти работы отдали третьему подрядчику, который должен был завершить ремонт — ООО «Строймир».

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Последний, четвертый контракт, был заключен на работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, на сумму 16,8 млн рублей. Акт приемки услуг подписали днем заключения самого контракта.

Всего сотрудники ведомства нашли нарушения со стороны главного Управления образования администрации Красноярска на сумму почти 29 млн рублей.

Проверка контрольно-счетной палаты также выявила, что в 2014 году в главном управлении образования администрации не было руководителя контрактной службы, двое сотрудников не имели соответствующего образования, были нарушены сроки оплаты по четырем контрактам, и подрядчики теперь имеют право предъявить неустойку на 57 тыс. рублей.