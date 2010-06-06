Бабушка поверила в компенсацию за «опасные» лекарства и лишилась 2 миллионов

Красноярске полицейские разыскивают злоумышленников, которые обманным путем оставили доверчивую 83-летнюю пенсионерку без накоплений.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником вымышленной организации, и предложил компенсацию за то, что в ранее приобретенном лекарстве «было обнаружено опасное вещество». Злоумышленник заявил, что для получения денег необходимо перевести некоторую сумму на расчетный счет, чтобы оплатить финансовые расходы предприятия.

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«С подобными предложениями пенсионерке звонили несколько раз. Доверчивая женщина выполняла все условия, перечислив в общей сложности около 2 миллионов рублей, однако компенсации так и не получила», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Поиск подозреваемых продолжается.