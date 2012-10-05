Полицейский распугал пенсионеров на «кулинарном шоу» по продаже дорогих сковородок

Полицейские предостерегли красноярских пенсионеров от необдуманных покупок на «кулинарном шоу», организаторов которого подозревают в продаже доверчивым пенсионерам посуды в кредит на кабальных условиях.

Напомним, ещё в апреле красноярцам стали названивать незнакомцы, представлявшиеся «фирмой „Арбат“» и приглашавшие посетить «мастер-классы, презентации по кулинарии и здоровому питанию». Однако жители тех городов страны, где такие шоу уже состоялись, сообщали, что на самом деле на подобных встречах людям преимущественно старшего возраста презентуют «чудодейственную» посуду для приготовления пищи и, пользуясь психологическими уловками, якобы убеждают подписывать кредитные договоры на покупку «чудо-наборов» сковородок и кастрюль.

По разным данным, речь идет о суммах примерно в 70-100 тысяч рублей.

Сегодня в одном из отелей правобережья Красноярска состоялось подобное «кулинарное шоу» — оно началось около полудня и закончилось только поздним вечером.

Как стало известно Newslab.ru, попасть на него можно было только по предварительной записи — внутрь пускали по сформированным заранее спискам. Тех, кто пытался проникнуть на шоу без регистрации, просили уйти. Однако попасть туда удалось сотрудникам городского управления МВД.

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Днём подполковник полиции обратился к присутствующим на мероприятии потенциальным покупателям посуды и призвал их несколько раз тщательно все обдумать, прежде чем совершать дорогие покупки или тем более, если вдруг предложат, подписывать кредитный договор.

По словам очевидцев, после его выступления большая часть присутствующих на тот момент пожилых людей поспешила покинуть мероприятие. Однако не исключено, что на их места позднее пришли новые зрители.