Красноярцев приглашают посетить «Оркестр на траве»

Фестиваль симфонической музыки «Оркестр на траве» краевая филармония проводит с 2011 года, за это время он полюбился горожанам и стал по-настоящему семейным мероприятием. В этом году академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде выступит в Красноярске и Дивногорске.

В Красноярске выступления традиционно состоятся на острове Татышев 8 и 9 июня в 19 часов. В Дивногорске оркестр сыграет на городской набережной 10 июня в 20.30, фестивальная программа станет завершающим аккордом празднования Дня города.

Вход на все концерты фестиваля свободный.

