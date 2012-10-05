16 июня в помещениях Красноярской краевой филармонии пройдет ночное мероприятие в стиле времён Октябрьской революции. Гостей ожидают экскурсии, квест, перформансы, а также оригинальные концертные программы от солистов и коллективов филармонии.

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Как рассказали организаторы «Ночи в филармонии», на экскурсии под руководством опытных гидов каждый пришедший сможет увидеть, потрогать и сфотографировать то, что обычно скрыто за занавесом, а также услышать захватывающие истории от «бойцов невидимого фронта» (сотрудников филармонии, скрытых от глаз зрителей).



В камерном зале пройдет мистический квест-перформанс по мотивам повести Булгакова «Собачье сердце». Кроме того, гости «Ночи» смогут принять участие в костюмированном бале, организованном совместно с красноярской студией исторического танца. Желающим станцевать дадут уроки танцев и этикета и проведут мастер-класс по изготовлению карнавальной атрибутики.

Во время «концертного нон-стопа» красноярский симфонический оркестр исполнит музыку Прокофьева, Шостаковича, Вайнберга, Русский оркестр имени А.Ю.Бардина — песни, написанные во время гражданской войны и музыку из советских кинофильмов, а ансамбль песни «КрасА» вместе со зрителями в игровой форме споет русские народные песни.

«Революционная ночь» пройдет в краевой филармонии (площадь Мира, 2б) 16 июня 21:00. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте филармонии.