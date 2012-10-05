Регбисты и болельщики собрали деньги для тяжелобольной красноярки

4 июня в Красноярске на стадионе «Авангард» юные регбисты (2003 г. р.) школ «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» провели благотворительный матч. Мероприятие было организовано ради помощи Сабине Абдураимовой — подопечной фонда «Добро24.ру», которая нуждается в дорогостоящем протезе ноги.

Как рассказали организаторы матча, по результатам благотворительной акции удалось собрать в 2,5 раза больше денежных средств, чем планировалось. Изначально ставилась цель в 30 тыс. руб. Болельщики регби и добродетели города собрали 47 517 руб. через покупку билетов на матч. На стадионе был организован благотворительный буфет семьи Кичайкиных, который принес в общий сбор 4 660 руб., пожертвование команды-мастеров «Енисей-СТМ» было передано фонду в размере 25 тыс. руб. Общая сумма пожертвования составила 77 177 рублей.