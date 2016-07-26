Сотрудники Красноярскэнергосбыта сдали более 27 литров крови на донорском марафоне

В красноярском офисе ПАО «Красноярскэнергосбыт» состоялся традиционный День донора, организованный совместно с Красноярским краевым центром крови № 1. Впервые донорская акция прошла совместно с Социальной усадьбой «Добрая» и сопровождалась благотворительной выставкой-продажей поделок детей, страдающих аутизмом.

Акция прошла в рамках ежегодного донорского марафона «Энергия жизни». В ходе мероприятия кровь сдал 61 сотрудник красноярских подразделений и Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт», которые пополнили краевой банк крови на 27,5 литров.

«Энергетиков, желающих стать донорами, с каждым годом становится все больше, — рассказала главный врач Красноярского краевого центра крови Наталья Филина. — К этому располагает и ежегодный пример коллег, и комфортные условия, которые создает руководство ПАО „Красноярскэнергосбыт“ для проведения акции. Можно сказать, что мероприятие проходит без отрыва от производства — донорский пункт разворачивается непосредственно в офисе компании».

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Впервые в рамках дня донора в Красноярскэнергосбыте прошла выставка-продажа изделий столярной мастерской Социальная усадьба «Добрая», изготовленных при непосредственном участии детей и молодых людей, страдающих аутизмом. Наиболее востребованными оказались развивающие игрушки — деревянные пазлы для малышей, выполненные в форме животных. В ходе донорского марафона сотрудники ПАО «Красноярскэнергосбыт» приобрели около 60 поделок. Все средства, вырученные от реализации изделий, будут направлены на строительство нового помещения для мастерской.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» сотрудничает с Красноярским краевым центром крови № 1 с 2012 года. С 2015 года акция приобрела краевой масштаб, к ней подключились все региональные подразделения энергосбытовой компании. В 2017 году донорский марафон стартовал в Минусинском, Лесосибирском и Шарыповском межрайонных отделениях Красноярскэнергосбыта.

До конца июня акция охватит все отделения и участки ПАО «Красноярскэнергосбыт», где есть возможность организовать работу донорских бригад. В крупных городах сдача крови проходит непосредственно в офисах компании, а в малых населенных пунктах сотрудники сдают кровь в поликлиниках и мобильных комплексах центра крови.