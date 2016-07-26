«Сгорел за 7 минут»: на Калинина огонь уничтожил заброшенный дом (видео)

На ул. Калинина в Красноярске сгорел заброшенный дом, сообщили 6 июня очевидцы происшествия.

Сегодня около 22:00 на ул. Комбайностроителей, 7 загорелся заброшенный деревянный дом. К приезду пожарных пламя уже охватило всю постройку, распространившись на площади в 300 кв.метров, а через несколько минут обрушилась прогоревшая крыша. Находился ли кто-нибудь внутри здания проверить не было возможности.

Житель соседнего дома заметил: «Сгорел за 7 минут. Приехавшим пожарным осталось только полить соседнюю крышу».

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Тушить сам дом пожарные долго не могли из-за подключенного электричества. Электрики муниципальной службы обесточили строение лишь спустя полчаса после начала пожара.

Причем без света остался не только он, но и весь район, утверждают очевидцы. Причину пожара установят позднее.