Горсовет сохранил мандаты депутатам, скрывавшим свои доходы

Депутаты красноярского горсовета на очередной сессии решили не лишать депутатских полномочий 17 своих коллег, которые скрыли информацию о доходах и имуществе.

С подобным предложением в городской парламент в марте этого года обратилась прокуратура Красноярска.

Однако комиссия горсовета по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов сочла подобные меры излишними. Причин тому две.

Материалы по теме Прокуратура потребовала лишить мандатов больше половины Горсовета Красноярска

Первая в том, что, по словам председателя комиссии Андрея Козикова, далеко не по всем депутатам удалось проверить достоверность предоставленной ими информации — прокуратура подтверждающих данных не предоставила, ссылаясь на закон о персональных данных, а в полномочия комиссии подобное дознание не входит.

Во-вторых, мера ответственности депутатов в виде досрочного прекращения их полномочий за подобные нарушения законодательно не установлена, — говорит Козиков, — поэтому нами не принято рекомендаций о принятии заявленных мер в отношении депутатов.

Депутаты горсовета поддержали решение комиссии большинством голосов - «За» проголосовало 28 из 28 присутствовавших народных избранников.

Однако это не решило всех проблем проштрафившихся депутатов - сегодня дело о лишении их депутатских полномочий рассматривается в Центральном районом суде.

Фото на главной странице: krasnoyarsk-gorsovet.ru