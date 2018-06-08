Суд закрыл дело против сокрывших доходы депутатов

Центральный районный суд Красноярска прекратил дело о досрочном прекращении полномочий депутатов красноярского горсовета, нарушивших антикоррупционное законодательство, сообщает пресс-служба суда.

Причиной остановки производства стал отказ от претензий инициатором иска — прокуратурой Красноярска.

Основное наше требование состояло в том, чтобы горсовет рассмотрел действия депутатов и принял соответствующее решение, — пояснили в прокуратуре, — это требование было выполнено. Поэтому мы и отозвали иск.

Напомним, что в марте 2017 года красноярская прокуратура потребовала от горсовета рассмотреть вопрос о лишении полномочий сразу 17 его депутатов, которые указали неполные данные о своих доходах и имуществе. Комиссия городского парламента по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов выполнила требования, но применять подобные меры воздействия не стала.