Николай Валуев откроет в Красноярском крае первый в истории региона турнир по футгольфу

10 июня в городе Бородино Красноярского края пройдет этап первого в Сибири чемпионата по футгольфу. Откроет соревнования глава федерации футгольфа России, депутат Государственной думы РФ, боксер-профессионал и телеведущий Николай Валуев.

Футгольф — достаточно молодой вид спорта: первый общеизвестный турнир прошел в Нидерландах в 2009 году. Дисциплина включает в себя элементы гольфа и футбола: игрок должен пройти поле с 9 или 18 лунками, стараясь загнать футбольный мяч в каждую из них за наименьшее число ударов. Игра проводится по собственным правилам, утвержденным Международной федерацией футгольфа. В России первые соревнования были организованы в июне 2014 года, а в 2016-м появилась федерация футгольфа.

Турнир в Красноярском крае организует Сибирская угольная энергетическая компания в рамках комплексной корпоративной программы «Здоровье». Ее основная цель — укрепление здоровья сотрудников, в том числе через популяризацию спорта и здорового образа жизни. В регионе в занятия физкультурой и спортом вовлечено более трети от общей численности трудового коллектива. Красноярские горняки регулярно посещают спортзалы и бассейны, участвуют в круглогодичной рабочей спартакиаде на предприятиях, летней и зимней краевой спартакиаде угольщиков СУЭК, других массовых соревнованиях в шахтерских городах и краевом центре.

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В стремлении к здоровому образу жизни сотрудников СУЭК несколько лет поддерживает спортсмен и общественный деятель Николай Валуев. В 2015 году он стал активным участником антиникотиновой акции «Рабочая среда, свободная от курения» на Тугнуйском разрезе в Бурятии, в 2016 году вместе с двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Марией Филатовой и лучшим бомбардиром первой лиги СССР по футболу за всю историю Виталием Раздаевым открыл чемпионат по футгольфу в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.

В Красноярский край Николай Валуев приедет вместе с бронзовым призером чемпионата России по футболу в составе санкт-петербургского «Зенита», бомбардиром клубов «Сибирь» и «Тюмень» Дмитрием Акимовым, который проведет мастер-класс по игре в футгольф для команд и их болельщиков. Турнир объединит 12 команд — от всех красноярских предприятий СУЭК, администрации Бородино, специализированных «шахтерских» классов, учащихся городских школ. В программе спортивного праздника также запланированы конкурсы для зрителей, работа фотозоны, автограф-сессия и интерактивное шоу от команды футбольных фристайлеров Sunshine.

Мероприятие состоится 10 июня в городе Бородино, на биатлонном стадионе Комплекса по зимним видам спорта (ул. Олимпийская, 1а). Начало в 10 часов.