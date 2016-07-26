Красноярский край примет крупнейшие профессиональные соревнования среди угольщиков

АО «СУЭК-Красноярск» завершило формирование команды для участия в Шахтерской олимпиаде — 2017. Масштабные профессиональные соревнования, которые объединят лучших специалистов горного дела из восьми регионов России от Кузбасса до Владивостока, пройдут в июле в Красноярском крае, Хакасии, Бурятии и Кемеровской области, и будут посвящены 70-летию Дня шахтера. Организатором мероприятия выступит Сибирская угольная энергетическая компания.

Отборочные туры по профессиям — среди машинистов различных типов экскаваторов, локомотивов, бульдозеров, водителей большегрузных автомобилей, представителей смежных специальностей (токарей, фрезеровщиков, электрогазосварщиков, электромонтеров и электрослесарей по ремонту аппаратуры, оборудования и подвижного состава, осмотрщиков-ремонтников вагонов, монтеров пути) и вспомогательных горноспасательных команд — проходили на красноярских предприятиях СУЭК с апреля по май. За это время было организовано около 20 региональных конкурсов, их участниками стали свыше 500 человек. 121 из них вошел в состав сборной команды, которая в июле будет представлять Красноярский край на всероссийском уровне.

Среди членов сборной — немало победителей предыдущих шахтерских соревнований, которые проводились в год Всемирных олимпийских игр в Сочи. Как подчеркнул, открывая профессиональную олимпиаду в 2014 году, директор по производственным операциям АО «СУЭК» Владимир Артемьев: «Как в стране, так и в нашей огромной компании такие значимые для России события вызывают необычайный подъем патриотизма, гордости. И Шахтерская олимпиада — это наш вклад в укрепление мощи нашей великой страны».

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Подобный масштабный конкурс, отметил Владимир Артемьев, проводился впервые в истории не только СУЭК, но и всей угольной отрасли новой России, и сегодня соревнования стали для компании еще одной доброй традицией.

По словам заместителя технического директора АО «СУЭК-Красноярск» по производству Александра Догадаева, курировавшего формирование краевой команды,«в финал соревнований прошли лучшие из лучших специалистов, которые каждым своим действием демонстрируют высочайшие опыт, мастерство и квалификацию«. Он также сделал акцент на том, что за прошедшие годы состав конкурсантов значительно «омолодился», причем молодые люди в возрасте до 35 лет ни в чем не уступают своим старшим наставникам.

Добавим, в Красноярском крае финальный этап Шахтерской олимпиады — 2017 пройдет на базе бородинских предприятий СУЭК — крупнейшего в стране Бородинского разреза имени М.И. Щадова, погрузочно-транспортного управления и ремонтно-механического завода. Подготовка к самым масштабным отраслевым соревнованиям идет в Бородино полным ходом.