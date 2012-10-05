РУСАЛ привезет в Красноярск спектакли школы-студии МХАТ

Компания РУСАЛ объявила о проведении «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр», который пройдет с 14 июня по 12 июля в восьми городах России. Цель проекта — показ в регионах присутствия компании столичных театральных постановок с участием молодых актеров, поддержание интереса жителей регионов к театральному искусству.

В рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» зрители увидят 14 спектаклей Школы-студии МХАТ и творческого коллектива «ИюльАнсамбль». Театральный фестиваль пройдет в Кандалакше (Мурманская область), Каменске-Уральском (Свердловская область), Новокузнецке (Кемеровская область), Саяногорске (республика Хакасия), Красноярске и Ачинске (Красноярский край), Шелехове и Братске (Иркутская область).

Программу «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» составляют спектакли 3-го и 4-го курсов Школы-студии МХАТ. Художественными руководителями курсов являются ведущие театральные деятели: заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и известный российский режиссер, педагог, художественный руководитель Московского драматического театра им. А.С. Пушкина Евгений Писарев.

Зрители увидят спектакли «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, «Девочки, к вам пришел ваш мальчик» по пьесам Людмилы Петрушевской, «Калека с острова Инишмаан» по комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха, «Безотцовщина» по одноименному произведению Антона Чехова.

В Каменске-Уральском и Новокузнецке в рамках фестиваля выступят выпускники Школы-студии МХАТ 2016 года — мастерская Виктора Рыжакова «ИюльАнсамбль». Они сыграют спектакль «С любимыми не расставайтесь» по произведению Александра Володина и покажут «Несовременный концерт».

По предварительным оценкам, спектакли смогут посетить более 7 тысяч зрителей в регионах России. Это социальный проект компании: билеты на театральный фестиваль бесплатные, они будут распространяться по культурным, социальным и образовательным учреждениям и ведомствам, среди представителей театральной городской среды и сотрудников промышленных предприятий, часть билетов разыграют в СМИ и социальных сетях.

«Для нас важно, чтобы жизнь в регионах присутствия компании была не только максимально комфортна, но и насыщенна и многообразна, чтобы развивались культура и искусство. Большинство жителей не имеют возможности побывать в столичных театрах, познакомиться с современными постановками признанных мастеров. Уверены, что проект будет востребован и по достоинству оценен в регионах», — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

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«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ — России», в рамках которого будущие артисты демонстрируют результаты своей работы в городах России. До 2017 года молодой МХАТ побывал в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Абакане, Иркутске и Красноярске. В текущем году к этому списку прибавилось еще восемь городов в рамках сотрудничества с «РУСАЛ ФестивAL #Театр».

«Для ребят огромная удача быть частью проекта. Ничто так не питает будущего артиста, как впечатления. Возможность увидеть страну, разных людей, ее населяющих, попробовать свои силы на больших сценах — все это обеспечивает нашим студентам первую прививку успехом, без которой не состояться успеху большому», — прокомментировал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Подробная информация о проекте на сайте rusalfestival.ru и на страницах в соцсетях: Facebook и «ВКонтакте».