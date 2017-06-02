В Красноярске стартует новый сезон экологического марафона «День Енисея»

В этом году сезон экологического марафона «День Енисея» открывается массовым экоквестом, который пройдет в субботу, 3 июня, на территории косы Орлиха, прибрежной территории красноярского сквера на проспекте Ульяновском.

Напомним, уже шесть лет компания РУСАЛ проводит «День Енисея», который вырос из локальной акции в огромный проект, объединяющий несколько регионов страны, где протекает эта сибирская река.

Зарегистрировать свою команду в составе не менее 10 человек можно заранее на сайте «Чистые игры» или прийти на мероприятие и объединиться с командой уже на месте — регистрация начинается с 10 часов.

Для участия в акции рекомендуется надеть закрытую форму одежды и непромокаемую обувь. Репелленты против клещей будут выданы на месте. Всех участников ждут интерактивные квесты, онлайн-регистрация результатов уборки, командное соперничество, а также чай с булочками по итогам экологического события.

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Напомним, что в 2016 году в экомарафоне участвовало порядка 4 000 человек из 50 организаций Красноярска и края. С прибрежных территорий берега самого Енисея и его притоков они собрали более 50 тонн мусора.

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году. Проблема, которая легла в основу экологического марафона — загрязнение прибрежной территории Енисея и водных объектов твердыми бытовыми отходами. Акция получила большой отклик как среди корпоративных волонтеров компании РУСАЛ в Красноярске и крае, так и среди присоединившихся волонтерских команд. Осенью 2011 года компания РУСАЛ и Красноярское отделение Русского географического общества (РГО) выступили с инициативой учреждения регионального праздника «День Енисея» и организации в этот день ежегодной масштабной экологической деятельности на берегах Енисея.

В поддержку праздника в Красноярском крае и Хакасии прошли массовые волонтерские акции по уборке берегов. Также инициаторы акции предложили жителям поддержать появление «Дня Енисея» в российском календаре. За эту идею проголосовали тысячи горожан. В 2016 году День Енисея стал победителем номинации «Экология» Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел».