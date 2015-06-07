В Красноярске утвердили список пляжей

В Красноярске утвержден перечень мест отдыха горожан у водных объектов в летний период, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в список вошли городской пляж на Абаканской протоке острова Отдыха и зона отдыха на искусственном водоеме острова Татышев. Для занятий водомоторным спортом и катания на гидроциклах оборудована Абаканская протока от Коммунального моста до острова Молокова.

Места для организации пунктов проката лодок и катамаранов:

на реке Енисей напротив острова Посадного;

на Абаканской протоке (городской пляж, перешеек между островом Отдыха и островом Молокова);

искусственный водоём (остров Татышев у моста Октябрьского).

В мэрии отмечают, что в местах у водоемов, наиболее массово посещаемых населением, но необорудованных и, следовательно, небезопасных для отдыха, организована работа по установке знаков «Купаться запрещено!». Всего у городских водоемов выставлено 43 таких знака.

На Абаканской протоке:

остров Отдыха за Центральным стадионом;

перешеек островов Отдыха и Молокова;

остров Молокова — 500 метров от перешейка;

остров Отдыха по береговой линии вдоль Ярыгинского проезда;

Ярыгинская набережная напротив домов № 8а по улице Анатолия Гладкова и № 177 по улице Судостроительной;

в районе домов № 182, 184 по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий» и № 8, 10 по улице Капитанской;

дамба затона в районе микрорайона «Южный берег».

Также знак установлен и на протоке реки Енисей у острова Посадного в районе домов № 45а/1, 106, 114 по улице Дубровинского.

На правом берегу реки Енисей знаки «Купаться запрещено!» установлены:

в районе сквера Энтузиастов (проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 120а);

в районе дома № 12 по улице Крайней.

Также в список запрещенных для купания мест вошли водоёмы острова Татышев, протока Татышева в районе улицы Якутской, водоём у левого берега реки Енисей в районе моста 777, водоёмы № 1, 2 в районе деревни Песчанка, водоём реки Бугач в районе парка «Октябрьский», водоёмы ручья Серебряного в районе домов № 39, 17 по улице Елены Стасовой, в районе домов № 15, 4 по улице Хрустальной, водоём в районе остановки «Сады» (Кузнецовское плато), водоём в районе дома № 31 по улице Рязанской, водоём реки Панюковки в районе улицы Сельской и улицы 2-й Депутатской и река Базаиха в районе устья и домов № 2а, 154 по улице Базайской.

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«Администрацией города в летний период планируется усиленная профилактическая, агитационно-пропагандистская и разъяснительная работа с населением. Рейды на водоёмах города с сотрудниками полиции и инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России уже начаты и будут проводиться все лето. На особом контроле — Абаканская протока, необорудованные водоёмы острова Татышев, водохранилище на реке Бугач. Цель — информирование граждан о правилах поведения на отдыхе у водоёмов. Профилактическую работу с отдыхающим населением будет проводить и Красноярский поисково-спасательный отряд КГКУ „Спасатель“, осуществляющий патрулирование акватории реки Енисей в границах города», — рассказал руководитель главного управления по ГО, ЧС и ПБ Ринат Резяпов.

В главном управлении по ГО,ЧС и ПБ также напоминают красноярцам, что открытые водоемы — это источник опасности.