Треть самых богатых людей России не платят налоги в стране

Из 500 самых богатых людей России налоги за ее пределами платит почти треть, сообщает агентство Reuters, со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.

При этом, эти люди сохраняют свой бизнес на российской территории, но проводят в стране менее 183 дней в году, а значит не являются ее налоговыми резидентами. К тому же, у них исчезает необходимость декларировать свои доходы от зарубежных активов.

Такое положение дел стало результатом начала в 2014 году в России политики деофшоризации.

На сегодня никакой официальной статистики по тому, сколько российских бизнесменов не являются налоговыми резидентами своей страны, нет. Равно как и о деньгах, которые потерял бюджет в результате этих действий.

Однако известно, что совокупная выручка отечественных, по сути, компаний зарегистрированных вне юрисдикции России в 2014 году составила 23,57 трлн рублей. Полностью же российские компании (зарегистрированные на ее территории) заработали 32,47 трлн.

Коснулось это и Красноярска. Как рассказали в местном представительстве одного крупного банка, пожелав остаться не названными, только за 2016 год в рамках деофшоризации сразу несколько краевых бизнесменов вернули свои деньги из офшоров в страну.