ВТБ в Красноярске пригласил детей на День финансовой грамотности

1 июня, в День защиты детей, ВТБ организовал занятие по финансовой грамотности для дошкольников и младших школьников. О том, что такое банк, ребятам в игровой форме рассказали сотрудники ВТБ в Красноярске.

Вместе со сказочными героями дети совершили экскурсию по «Дому, в котором живут деньги», узнали об основных банковских специальностях, посоревновались в знании пословиц на финансовую тему, познакомились с монетами и купюрами из разных стран, с помощью специального оборудования научились определять подлинность денежных знаков.