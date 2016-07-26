ВТБ в Красноярске пригласил детей на День финансовой грамотности

1 июня, в День защиты детей, ВТБ организовал занятие по финансовой грамотности для дошкольников и младших школьников. О том, что такое банк, ребятам в игровой форме рассказали сотрудники ВТБ в Красноярске.
Вместе со сказочными героями дети совершили экскурсию по «Дому, в котором живут деньги», узнали об основных банковских специальностях, посоревновались в знании пословиц на финансовую тему, познакомились с монетами и купюрами из разных стран, с помощью специального оборудования научились определять подлинность денежных знаков.
Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева рассказала: «Мы возобновили проведение мероприятий по финансовой грамотности для детей и приурочили его ко Дню защиты детей. Сегодня особенно важно, чтобы нынешние дошколята и школьники с детства получали представление о том, что такое финансы и как правильно ими распоряжаться. Мы видели горящие глаза ребятишек, открыли новые грани таланта наших сотрудников и получили массу позитива — это самый главный итог нашего праздника, который, уверена, станет традиционным».