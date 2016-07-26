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ВТБ в Красноярске пригласил детей на День финансовой грамотности
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ВТБ в Красноярске пригласил детей на День финансовой грамотности

7 июня 15:02
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1 июня, в День защиты детей, ВТБ организовал занятие по финансовой грамотности для дошкольников и младших школьников. О том, что такое банк, ребятам в игровой форме рассказали сотрудники ВТБ в Красноярске.

Вместе со сказочными героями дети совершили экскурсию по «Дому, в котором живут деньги», узнали об основных банковских специальностях, посоревновались в знании пословиц на финансовую тему, познакомились с монетами и купюрами из разных стран, с помощью специального оборудования научились определять подлинность денежных знаков.

День финансовой грамотности для маленьких красноярцев
Фото: пресс-служба банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу
Ребятишкам рассказали о том, что такое банк в игровой форме
Фото: пресс-служба банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу
Сказочные персонажи провели экскурсию по банку
Фото: пресс-служба банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу
А также познакомили юных гостей с монетами и купюрами из разных стран
Фото: пресс-служба банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева рассказала: «Мы возобновили проведение мероприятий по финансовой грамотности для детей и приурочили его ко Дню защиты детей. Сегодня особенно важно, чтобы нынешние дошколята и школьники с детства получали представление о том, что такое финансы и как правильно ими распоряжаться. Мы видели горящие глаза ребятишек, открыли новые грани таланта наших сотрудников и получили массу позитива — это самый главный итог нашего праздника, который, уверена, станет традиционным».

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