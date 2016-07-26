Красноярцы стали зрителями уникальной театральной постановки «Романовы»

6 июня красноярцам представили уникальную концертно-театральную постановку о великой русской династии Романовых. Организатором исторического спектакля стала компания «Роснефть».

На сцене Гранд-Холла Сибирь известные артисты театра и кино вместе с Хором Сретенского монастыря рассказали горожанам историю дома Романовых. В концерте соединились в единое целое музыка, театр, вокал и мультимедийные технологии. В постановке приняли участие артисты Ирина Безрукова, Надежда Маркина, Артем Каминский, Гела Месхи и камерный оркестр «Градский Холл». Автором идеи выступил художественный руководитель Хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила.

«Это новаторский проект, объединение драматического искусства, хорового пения — живой оркестр на сцене, прекрасные декорации, видеоинсталяции. Это грандиозный проект. Здесь мы, конечно, играем свои роли, но скорее мы повествуем историю династии Романовых. Естественно проигрываем в лицах всю царственную династию. У меня достаточно ролей — от рассказчика до императрицы. Из постановки зрители узнают малоизвестные факты, потому что что-то было скрыто, вплоть до личных переписок царей и цариц. Над нашим проектом работали очень серьезные историки, выбирались эксклюзивные факты. В постановке я впервые в своей жизни исполню романс на широкую аудиторию. Мне предложено спеть романс генералам 1812 года на стихи Марины Цветаевой», — рассказала о постановке актриса театра и кино, телеведущая Ирина Безрукова.

Актеры, Хор Сретенского монастыря и камерный оркестр рассказывают историю Романовых от древнего боярского рода, ведущего свое существование с конца VI века, до царей и императоров. В концертно-музыкальной постановке династия Романовых представлена в уникальных декорациях в формате большого подвижного «иконостаса», где каждый образ имеет особое значение в истории Российской Империи.

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«Очень радует быть сегодня в Красноярске. Мы вкусили прелесть существования в этом настоящем театральном действии. Это удивительная и потрясающая тема истории и соприкосновения с великой династией, с царственным домом, с Романовыми. Мы попали в симбиоз различных направлений: у нас потрясающий хор, который является главным лицом, у нас очень мощный камерный оркестр и мы — драматические артисты. Все мы не отделяемся друг от друга, мы единое целое. Поразительно то, что столкнувшись с историей этих великих людей, мы поняли, насколько уцерквленными были каждый из них. Слова, которые мы произносим, каждый раз без дрожи и какого-то внутреннего стержня, невозможно произнести. Были разные времена, разные триумфы, как в стране, так и их личностные, но каждый из них делал все, чтобы нашу Россию сделать великой страной, именно храня веру стране и святую православную веру. Большое спасибо всей режиссерско-постановочной группе. Мы надеемся, что сегодня мы вместе с залом прикоснемся к великой истории нашей страны», — отметил заслуженный артист России Артем Каминский.

Спектакль прошел уже в нескольких городах присутствия компании «Роснефть» и, как отмечает режиссер постановки Наталья Рослан, получил положительный отклик у всех зрителей.

«На создание постановки нас вдохновила выставка „Православная Русь. Романовы“, которая прошла в центрально-выставочном зале „Манеж“ в Москве. С благословения появился наш проект. Идея такова, что история нашей страны очень богатая, интересная и многоплановая. Все цари интересны и как личности, и как правители. В этом и идея, чтобы рассказать нашему зрителю о патриотических чувствах, показать историю при помощи музыки, при помощи, конечно же, актерской игры, уникальной видеоинсталяции, которая основана на живописи, гравюрах и иконах. Отклик о постановке прекрасный. Гастроли продлятся все лето, впереди еще много городов. Зрители везде очень живо и эмоционально откликаются на все, что происходит на сцене. Это постановка патриотическая, у всех есть любовь к нашей стране, поэтому невозможно отреагировать на постановку иначе», — добавила Наталья Рослан.

Отметим, концертно-театральная постановка пройдет в 22 городах пристутвия НК «Роснефть». Вчера представление прошло в Красноярске, где работает дочерняя компания «РН-Ванкор», ведущая промышленную разработку нефтяных месторождений Ванкорского кластера.

Это уже не первый совместный проект «Роснефти» с одним из самых известных хоровых коллективов России Хором Сретенского монастыря. В 2015 зрителям была представлена постановка «Роснефть. Великой Победе посвящается», а в 2016 — «Несвятые святые». Оба спектакля имели огромный успех у зрителей.