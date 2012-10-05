Компания «Основа» объявила акцию на популярный проект 2016 года

Компания «Основа» — одна из наиболее опытных строительных компаний в малоэтажной сфере строительства — объявляет о старте акции на популярный проект прошлого года — уютный домик площадью 57 квадратных метров. Данный проект прекрасно подойдет как для молодой семьи с детьми, так и для семей со стажем, предпочитающих тишину и покой загородной жизни.

«Ежегодно компания «Основа» возводит порядка 40 объектов по всему Красноярскому краю по типовым или индивидуальным проектам различной площади и этажности. При строительстве домов мы традиционно используем материалы собственного производства — фундамент на винтовых сваях , силовой каркас из сухой строганой доски, природный утеплитель Woodex . По такой технологии строительства мы строим теплые дома за три месяца», — пояснили в компании.

Компания «Основа» анонсирует проведение акции: вы можете заказать строительство дома под ключ в июне, и получите фундамент бесплатно! Для участия в акции необходимо обратиться в компанию, позвонив по телефону (391) 231-18-33 или отправив запрос на электронную почту karkas24@mail.ru. Специалисты компании свяжутся с вами и ответят на все вопросы.

Акция распространяется только на данный проект и действует до конца июня.

«Основа»:

пр. Мира, 19, корп. 1, 3-й этаж

тел.: 8 (391) 231-18-33, 8 (391) 288-26-26

e-mail: karkas24@mail.ru

karkas24.ru

osnova24.ru

woodex24.ru

Организатор акции: ИП Солдатов Алексей Михайлович, ОГРНИП: 311246823000111