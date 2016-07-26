Трудовой отряд Красноярска открыл летний сезон

Трудовой отряд главы Красноярска открыл 14-й летний сезон, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На Театральной площади Красноярска сегодня собрались порядка 800 молодых красноярцев. Для них были организованы различные интерактивные площадки, спортивные и творческие состязания, мастер-классы.

Мария, боец Трудового отряда, отмечает: «Наша работа — это, прежде всего, внимание к людям. Бывает, приходишь уставшая домой, но отчетливо понимаешь — сегодня я сделал доброе дело. Может быть, кому-то оно покажется небольшим, а для конкретного человека — это как раз то, что было нужно. Мы помогаем пенсионерам, каждый раз я понимаю, что именно у них можно учиться тому, где черпать энергию для жизни».

Приветствуя ребят, глава Красноярска Эдхам Акбулатов поздравил их с Днем города и с открытием 14-го летнего сезона: «Красноярск — это город молодых, энергичных и инициативных людей. И то, что наш город вошел в рейтинг инновационных городов мира, занял второе место среди городов Сибири, безусловно, и ваша заслуга. Вы генерируете энергию, реализуете проекты, которые делают наш Красноярск красивее, уютнее, современнее. Ребята, хочу вам пожелать, чтобы четырнадцатый летний сезон работы Трудовых отрядов стал для всех вас мощным стимулом, временем воплощения креативных идей».

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Рассказывая о планах работы на новый сезон, командир Трудового отряда Данила Липатов отметил: «Этим лето мы запланировали благоустроить 7 территорий ответственности, провести порядка 50 спортивных, творческих, профориентационных и интеллектуальных мероприятий и социальных акций. Бригады художников займутся оформлением подземного пешеходного перехода на улице Белинского, двух зданий детских садов и школы в Советском районе. В рамках Года экологии бойцы ТОГГ организуют традиционную походную акцию „Хайкинг с пользой“. Мы вместе с жителями ходим в походы по красивейшим местам Красноярска. Главной задачей таких прогулок — уборка туристических троп, привлечение жителей города к экологически правильному и здоровому образу жизни».

Торжественная церемония открытия завершилась масштабным построением трудотрядовцев в буквы «ТОГГ». Таким образом, в краевом центре открылся новый летний сезон Трудовых отрядов главы города.