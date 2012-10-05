Красноярский Арт-берег открыл летний сезон

На красноярской набережной стартовал четвертый сезон летнего проекта Арт-берег, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, Арт-берег — это площадка для красноярцев всех возрастов. Именно здесь ежедневно с 18.00 до 21.00 до 8 сентября при условии хорошей и солнечной погоды будут работать различные локации. На время летнего сезона набережная Красноярска станет культурным пространством, в котором любой желающий сможет стать зрителем концертов красноярских музыкантов, обсудить прочитанную книгу, освоить современные танцевальные направления, понаблюдать за пленэром художников, проявить ловкость и силу в спортивных состязаниях, а также провести свой собственный музыкальный вечер.

В этом сезоне по-прежнему основным местом событий станет Главная сцена — место презентаций крупных проектов и мероприятий. Среди них «Летние вечера», «Танцующий город», «Красноярск поет Высоцкого» и многие другие. В этом году Главная сцена будет основной концертной площадкой красноярских праздников. Продолжит свою работу в новом сезоне и популярная среди горожан творческая поляна «Новая имена» под Коммунальным мостом. Здесь будут проходить мероприятия различных форм: «квартирники», танцевальные и музыкальные мастер-классы, тематические концерты, групповые импровизации, поэтические вечера, театральные постановки, открытые уроки игры на инструментах.

Останется на набережной и локация «Книжный причал» (малый амфитеатр с лотосами) — это площадка, где будут проходить досуговые и интеллектуальные мероприятия — творческие встречи, читки, литературные постановки, семинары, тренинги, открытые лекции о библиотеках, книгах, литературных произведениях и авторах.

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На спортивной площадке (вдоль набережной напротив Центрального парка) ежедневно красноярцы и гости города смогут принять участие в различных спортивных форматах для всех категорий горожан. Уже запланировано проведение мероприятий по командным видам спорта, эстафет, мастер-классов по дыхательным и силовым практикам для пожилых людей.

Также на набережной установлен новый книжный шкаф для буккроссинга, где любой желающий может взять понравившуюся книгу для домашнего прочтения или принести свои книги, чтобы поделиться ими с красноярцами.

С более подробным расписанием тематических дней можно ознакомиться в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» или паблике в Instagram: @art.bereg.

Организаторы также напоминают, что программа основных мероприятий и площадок на всё лето уже сформирована, но любой желающий может заявить своё мероприятие для проведения на набережной, например, организацию собственного мастер-класса или концерта. Для этого необходимо обратиться к организаторам проекта «Арт-берег» по телефонам: (391) 213-07-64 или 8-965-908-33-73 (Илья Иванов).