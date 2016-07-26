Дмитрий Хворостовский рассказал о пережитом кризисе и вере в выздоровление

Уроженец Красноярска, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого два года назад диагностировали опухоль головного мозга, рассказал о сложностях лечения и надежде на выздоровление. Своими эмоциями и планами Хворостовский поделился в интервью «Российской газете». Он признался, что именно сейчас после каждого концерта бывает по-настоящему счастлив.

Напомним, выступление певца в Красноярске несколько раз переносили из-за его болезни. 2 июня он все же дал концерт в родном городе. Выступление вызвало не только хвалебные отзывы, но и беспокойство по поводу его состояния. Некоторые зрители заметили его «изменившийся голос и проблемы с дикцией». Сам певец в конце выступления заявил, что он «должен был вернуться в Красноярск» и дать этот концерт.

После него в интервью «РГ» он признался, что именно выступления на сцене «спасают его», а «выздоровление зависит прежде всего от позитивного настроя и от готовности бороться каждый день через боль и лень». «Мне мой доктор сказал: „Работай! Тебе подвернулось это удовольствие и счастье, не упускай его... Тяжело тебе — превозмогай себя!“ Я раньше на коляске катался. Теперь уже без коляски справляюсь...», — поделился он.

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Певец также рассказал, как в декабре 2016 года оказался в больнице с тяжелейшим воспалением легких: «Тогда концерт в Красноярске я из машины „скорой помощи“ отменял. Месяц провел в клинике. Мне было очень плохо. Я пережил серьезный кризис. Тогда я даже родителям категорически не разрешал приезжать, потому что видеть меня в таком состоянии нельзя никому, кроме супруги».

В заключение 54-летний певец признался, что лучшее осталось позади: «Я понимаю, что лучшее уже позади: молодость, лучший голос... Что поделать? Но я продолжаю биться с болезнью и надеяться. „Надежда“ для меня сейчас самое насущное слово! Как говорится, я еще поиграю в шашки! Мой онколог смотрит на меня, как на чудо: „Ой, какой живой! Ой, какой здоровый!“ У них нет, кроме меня, таких пациентов — певцов с мировым именем, которые поют везде и продолжают работать вопреки всему».