В Красноярске выбрали самых сильных мужей

В Татышев-парке в рамках Дня города состоялись традиционные праздничные соревнования — V открытый чемпионат города по ношению жён.

В этом году чемпионат прошёл в восточной части острова на травяном поле. Дистанция чемпионата увеличилась до 300 метров. Организаторы подготовили для участников непростую полосу препятствий, состоящую из бассейна, батута, грязевого участка с шинами, эстакады, змейки, подъёма на деревянный подиум и спуска с него. В итоге дистанцию преодолели 34 пары.

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Победителем V чемпионата стала супружеская пара Фаткиных (Вячеслав и Юлия), преодолевшая дистанцию с результатом 1 минута 13.9 секунды. Второе место завоевала семья Мошкиных (Артем и Анастасия) с результатом 1.14.6. На третьем месте семья Рыжовых (Иван и Светлана), показавшая время 1.16.57.

Семья Фаткиных получила главный приз соревнований — сертификат на сумму 50 тысяч рублей, Мошкины были награждены сертификатом на 30 тысяч рублей, Рыжовы — на 20 тысяч рублей. Все участвующие пары получили в подарок от постоянного партнёра чемпионатов по ношению жен подарочные карты.