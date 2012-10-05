На севере Красноярского края горел аэропорт

В здании аэропорта в селе Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края произошел пожар. В 15:55 поступило сообщение о загорании кровли одноэтажного кирпичного здания аэропорта.

Аэродром Байкит способен принимать самолёты Ан-2, Ан-3, Ан-24, Ан-26, Ан-32, Ан-74, Як-40, а также вертолёты всех типов. Основная задача — пассажирские и грузовые рейсы с городом Красноярском.

«Аэропорт не работал, так как там проводятся регламентные работы, в ближайшие три дня рейсы не планировались. По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС.

В 17:30 пожар был локализован на площади 700 м², а в 18:00 ликвидирован.

В тушении принимали участие 25 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС России 9 человек и 2 единицы техники.