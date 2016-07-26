Двое подростков погибли в ДТП под Красноярском

Под Красноярском на автодороге Березовка-Зыково-Маганск утром 11 июня произошла авария, погибли два человека.
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Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля Honda не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате водитель и один пассажир погибли на месте, трое пассажиров госпитализированы. По предварительным данным, всем участникам аварии по 17 лет.
Подростки имели признаки алкогольного опьянения и ехали, не пристегнувшись ремнями безопасности, сообщили в ГИБДД.
Дорожные полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.
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