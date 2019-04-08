Молодой водитель превратил «Тойоту» в груду металла и погубил юных пассажирок

Две молодые пассажирки погибли в ДТП в на объездной дороге Ужурского района по вине пьяного водителя. Трагическая авария произошла сегодня утром на 5 км подъездной дороги к воинской части.

21-летний водитель автомобиля Toyota Cresta не справился с управлением, съехал в кювет по ходу движения и наехал на дерево. Как рассказали в ГИБДД, в результате происшествия на месте погибли пассажирки иномарки: две девушки 15 и 20 лет. Водитель от медицинской помощи отказался.

Как оказалось, в момент ДТП все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. А водитель был под действием алкоголя — освидетельствование показало 0,25 мг/л.