В Успенском мужском монастыре прошел фестиваль цветов

В минувшие выходные в красноярском Успенском мужском монастыре прошел фестиваль цветов «Сибирский первоцвет».

Программа праздника предусматривала множество интерактивных площадок. Например, в «Цветочном круге» можно было попытать свои силы в изготовлении букетов и бутоньерок. На книжной выставке гостям предлагалось ознакомиться с растениями Сибири. Кроме того, в культурно-историческом центре проходили мастер-классы декоративно-прикладного искусства, где дети делали куклы из трав, занимались росписью ваз и тарелок и многим другим. Праздник цветов сопровождали хоровые песни, которые звучали на центральной площади в исполнении красноярских коллективов.

Первым собравшихся с праздником поздравил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Он напомнил, что этот год объявлен в стране Годом экологии, призвал бережно относиться к окружающей среде, пожелал всем мира и добра. «Главное, чтобы каждый видел в другом человеке непревзойденную божественную красоту, достоинство и честь», — сказал митрополит.

Также участие в фестивале приняли спикер краевого парламента Александр Усс, депутаты Законодательного Собрания края, вице-президент, статс-секретарь компании «Норильский никель» Елена Безденежных и другие почетные гости. Все они высадили на набережной Енисея у Успенского мужского монастыря деревья.

«Сегодня хорошее настроение у всех, кто здесь находится. Уверен, что в течение нескольких дней сюда придут многие красноярцы, чтобы прикоснуться к этой духовной и цветочной красоте, — поделился Александр Усс. — Хочу сказать спасибо владыке за то, что он благословил проведение этого светского праздника. В общем-то и смысл создания на территории монастыря культурно-исторического центра заключался в попытке соединить высокую духовность, которая характерна для православия, со стремлением к обычной человеческой красоте. Мне кажется, что праздник, вдохновителем которого является Елена Степановна Безденежных при благословении владыки, получился и служит этим целям. Когда приехал сюда сегодня утром, чтобы посмотреть, все ли готово, увидел, что озеленители, ландшафтные дизайнеры, делая последние штрихи, стали фотографироваться на память на фоне того, что они создали. Наверное, это главная цель — стремиться к красоте, создавать ее и испытывать удовлетворение от того, что делаешь. Надеюсь, что для нашего города такие очаги настоящего современного благоустройства послужат некой моделью, которую надо тиражировать. Вопрос не только в деньгах и проектах, а в стремлении горожан самим сделать свой город лучше. От этого изменится жизнь, да и люди станут другими».

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Елена Безденежных как один из инициаторов праздника рассказала, что множество цветочных ярмарок и выставок проходит в России, за рубежом, но не в Сибири: «Захотелось восполнить этот пробел, потому что у нас много красивых людей и тех, кто может ценить красоту. Ведь каждый хочет сделать что-то хорошее в своей жизни, бескорыстно и искренне. А желание мое — чтобы этот праздник был на долгие-долгие лета».