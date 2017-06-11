Карнавал и все-все-все: как в Красноярске День города отмечали

Красноярск сегодня празднует День города — ему исполнилось 389 лет! С самого утра горожане вышли на улицы — кто-то участвует в забеге, кто-то — в карнавале, а кто-то спешит на концерты и праздники. Смотрите, что сегодня творилось в нашем любимом Красноярске!

Праздничная колонна, шествие которой дважды переносилось в этом году, прошла по маршруту: пр. Мира, 110 (здание правительства Красноярского края) — ул. Перенсона — Театральная площадь. Присоединиться можно было в последний момент — достаточно просто прийти в костюме подходящей тематики.

Участников карнавального шествия оценивали сразу по нескольким номинациям: «Парк Юрского периода», «Волшебные животные», «Зеленая планета», «Лучший дизайн костюмов». В номинации «Лучшая ресайкл-идея» оценивали костюмы, созданные из использованных материалов — бутылок, пластика, полиэтилена.

Завершит день двухчасовой открытый концерт арт-группы «Хор Турецкого» на площади Мира в 20.30. А после него состоится самое долгожданное событие любого городского праздника — салют (в 22.50) из трех точек города: на острове Татышев (в районе ТРЦ «Июнь»), в районе Стрелки и из акватории Енисея в районе Театральной площади.

Кстати, не забудьте, что завтра Красноярск тоже празднует, на этот раз — День России. Здесь можно почитать программу и выбрать самое интересное для себя!

Интернет-газета Newslab.ru