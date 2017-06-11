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Карнавал и все-все-все: как в Красноярске День города отмечали

Карнавал и все-все-все: как в Красноярске День города отмечали

Интернет-газета Newslab.ru
11.06.2017
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Детский «Экокарнавал» в Красноярске прошелся по проспекту Мира. Тема карнавального шествия — «В мире животных»
Колонна новой художественной школы им. А.Г. Поздеева
Самым узнаваемым был человек в костюме памятника
Детки прыгали и кричали кричалки
Духи леса отдыхают на крылечке
Участники колонны поздравляли красноярцев с Днём города
Гостям карнавал точно понравился!
В колонне ехали и полицейские на велосипедах — они весело размахивали палочками и высвистывали трели

Праздничная колонна, шествие которой дважды переносилось в этом году, прошла по маршруту: пр. Мира, 110 (здание правительства Красноярского края) — ул. Перенсона — Театральная площадь. Присоединиться можно было в последний момент — достаточно просто прийти в костюме подходящей тематики.

На футболках у девочек написано «Смог». Злободневная тема прокралась и на карнавал...
Красота!
Та самая «поздеевка»
Дерево на колёсиках
Жаль, если в будущем году такого карнавала не состоится (подобные опасения сегодня озвучили организаторы)
Духи леса отдохнули и снова пустились в пляс
Девочка-бабочка
По пр. Мира прошли колонны танцевальных школ, модельных агентств и других детских и взрослых организаций
Гимнастки

Участников карнавального шествия оценивали сразу по нескольким номинациям: «Парк Юрского периода», «Волшебные животные», «Зеленая планета», «Лучший дизайн костюмов». В номинации «Лучшая ресайкл-идея» оценивали костюмы, созданные из использованных материалов — бутылок, пластика, полиэтилена.

Участники фестиваля «Казачья застава» на Стрелке
Участники крестного хода «За процветание и благополучие жителей города» дошли до закладного камня на месте будущего строительства собора
Казаки отдыхают в тени
Андрей Дубенский (за бортом) и компания
Легкий казачий ланч
Красноярцев сегодня было много везде
Бабушки, кажется, остались всем довольны

Завершит день двухчасовой открытый концерт арт-группы «Хор Турецкого» на площади Мира в 20.30. А после него состоится самое долгожданное событие любого городского праздника — салют (в 22.50) из трех точек города: на острове Татышев (в районе ТРЦ «Июнь»), в районе Стрелки и из акватории Енисея в районе Театральной площади.

Кстати, не забудьте, что завтра Красноярск тоже празднует, на этот раз — День России. Здесь можно почитать программу и выбрать самое интересное для себя!

Интернет-газета Newslab.ru

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