Красноярки засудили фонд капремонта за затопленную при замене крыши квартиру

Жительницы Красноярска отсудили стоимость ремонта затопленной квартиры у краевого фонда капремонта, сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Иск к региональному фонду капитального ремонта подали три жительницы ул. Вавилова — с октября 2015 года по январь 2016 года в доме проводилась замена кровли и их квартиру затопило. Женщины вызвали специалистов управляющей компании, которые составили акт о том, что причиной затопления квартиры стала некачественная работа подрядчика по ремонту кровли. Стоимость восстановления квартиры эксперты оценили в 78,9 тыс. рублей.

Суд подтвердил — подрядчик, компания «КЭМО», нарушил правила, по которым должен был приступить к работе лишь после доставки всех строительных материалов и заготовок и дождаться благоприятного прогноза. Однако суд решил, что возмещать ущерб жительницам квартиры должна не подрядная организация, а Региональный фонд капитального ремонта — он обязан был контролировать работу подрядчика и нести ответственность перед собственниками помещений.

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Суд обязал фонд компенсировать женщинам 78,9 тыс. рублей на ремонт, а также заплатить еще 53,5 тыс. рублей в качестве неустойки и компенсации морального вреда. Краевые чиновники попытались оспорить решение и переложить ответственность на подрядчика, но в суде с ними не согласились изменив лишь часть решения, касающуюся компенсации — отменил взыскание неустойки, морального вреда и штрафа. В суде объяснили — фонд проводил работы в рамках своей уставной деятельности, договора о возмездном оказании услуг с жильцами дома не заключал и, значит, этот случай не может рассматриваться по закону «О защите прав потребителей».

Обжаловать такое решение попытались представители женщин, но краевой суд не нашел повода для его изменения.