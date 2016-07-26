В Красноярском крае выросли взносы на капремонт

В январе размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Красноярском крае вырос на 4,3 %. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Напомним, в конце декабря правительство региона повысило минимальный размер взноса на капремонт жилых домов на 4 %. Более того, решено, что взносы будут повышаться на 4 % ежегодно в течение ближайших трех лет.

Отметим, что предусмотрено несколько тарифов платы за капремонт — в зависимости от категорий домов и их расположения. Минимальный тариф, рассчитанный для пятиэтажного дома в центральной части края, в 2017 году вырастет с 6,6 до 6,9 рубля за метр, в 2018 году — до 7,2 рубля , в 2019 году — до 7,5 рубля.

На днях депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров предложил упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов и отменить закон о плате за капремонт.