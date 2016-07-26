Высокоскоростной интернет в Норильске появится уже в следующем году

В ходе общения с представителями СМИ в рамках годового собрания «Норникеля» (ГОСА), которое состоялось 9 июня в Москве, акционеры рассказали журналистам о перспективах развития Севера. Один из вопросов коснулся целесообразности расширения производственных мощностей Талнахской обогатительной фабрики Заполярного филиала компании. Как сообщил финансовый директор компании Сергей Малышев, окончательно вопрос будет решен осенью.

«Решение по проведению дальнейшей модернизации, запуску третьей очереди Талнахской обогатительной фабрики, возможно, появится осенью. Внутри компании мы сформируем его раньше», — отметил спикер.

Напомним, масштабная модернизация фабрики началась в 2014 году и включала строительство двух пусковых комплексов, а также значительного объема инженерных сооружений для нового хвостохранилища. В ходе реконструкции на фабрике был расширен главный корпус, установлено уникальное оборудование — мельница полусамоизмельчения производства компании Metso Minerals мощностью 10,2 млн тонн руды, флотомашины, а также мельницы тонкого измельчения. В настоящее время фабрика достигла целевых показателей, предусмотренных проектом модернизации. В результате мощность фабрики выросла на более чем 30% — c 7,6 до 10,2 млн тонн руды в год.

Также Сергей Малышев прокомментировал ситуацию введения волоконно-оптической линии связи в Норильске во втором квартале 2018-го года. Тестирование линии начнется уже летом текущего года. По словам спикера, сейчас установлена радиорелейная связь и проведена одна линия по дну реки Енисей.

В настоящее время интернет в Норильске обеспечивается через спутниковые каналы, которые не отличаются высокой скоростью передачи данных. Решение об обеспечении Норильского промышленного района каналом современной связи было принято «Норникелем» в 2014 году, для чего впоследствии была основана дочерняя компания «Единство». Проект строительства ВОЛС предполагает организацию канала связи длиной около 956 км пропускной способностью 40 гигабит, трасса проходит по территории Ямала и Красноярского края. Инвестиции в проект оцениваются в 2,5 млрд рублей. Компания будет использовать новую линию для автоматизации работы Заполярного филиала. По мнению руководства «Норникеля», реализация проекта создает возможность для повышения качества жизни населения Норильска и более оперативного информационного обмена.

Также в рамках ГОСА были утверждены финальные дивиденды по итогам 2016-го финансового года в размере 446,10 рублей на одну обыкновенную акцию. Кроме того, годовое общее собрание избрало новый состав совета директоров компании, последний был переизбран в прежнем составе.