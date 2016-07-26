«Норникель» завершил модернизацию Талнахской обогатительной фабрики

Талнахская обогатительная фабрика Заполярного филиала «Норникеля» достигла целевых показателей, предусмотренных проектом модернизации. В результате мощность фабрики выросла на более чем 30% — c 7,6 до 10,2 млн тонн руды в год.

Модернизация фабрики позволяет компании полностью реализовывать планы по производству металлов, используя при этом меньший объем металлургических мощностей. Общие инвестиции компании в проект составили более 47 млрд рублей. Целью модернизации также было снижение негативного воздействия на окружающую среду: увеличение извлечения серы в хвосты вместе с закрытием Никелевого завода способствовало сокращению выбросов диоксида серы в атмосферу Норильского промышленного района.

Масштабная модернизация фабрики началась в 2014 году и включала строительство двух пусковых комплексов, а также значительного объема инженерных сооружений для нового хвостохранилища. В ходе реконструкции на фабрике был расширен главный корпус, установлено уникальное оборудование — мельница полусамоизмельчения производства компании Metso Minerals мощностью 10,2 млн тонн руды, флотомашины, а также мельницы тонкого измельчения.

Новое хвостохранилище позволяет ежегодно складировать около 6 млн тонн хвостов замкнутого оборота, что значительно снизит использование свежей воды и сократит воздействие на окружающую среду.

«Модернизация Талнахской обогатительной фабрики является ключевым элементом нашего комплексного проекта реконфигурации производственных мощностей, направленного на повышение эффективности нашего бизнеса и улучшение экологической ситуации в регионах присутствия. В марте 2017 года Талнахская фабрика достигла проектных показателей по объемам переработки руд, а в апреле вышла на проектные параметры. Дальнейшие работы будут направлены на повышение операционной эффективности фабрики», — прокомментировал событие первый вице-президент компании Сергей Дяченко.

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