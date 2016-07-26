Красноярская команда СУЭК стала победителем чемпионата по футгольфу

Команда АО «СУЭК-Красноярск» стала победителем первого в крае чемпионата по футгольфу. Мероприятие прошло в минувшие выходные в Бородино. Необычный турнир в шахтерской столице региона инициировала Сибирская угольная энергетическая компания.

Открыл соревнования президент Федерации футгольфа России, депутат Госдумы, спортсмен и телеведущий Николай Валуев.

«Футгольф для нашей страны игра достаточно новая, тем не менее, ее последователей с каждым днем становится все больше, — рассказал Николай Валуев, — уже играют Крым, Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская область, хочется верить, что теперь к ним присоединится и Красноярский край. Это очень демократичная, доступная, семейная игра, которую можно организовать в парке, на лужайке — в любом месте, где есть трава и даже деревья: они только придадут пикантности — чем больше препятствий, тем интереснее достигать цели».

В приветственном слове со сцены спортсмен также поблагодарил СУЭК за содействие в продвижении новой спортивной дисциплины: Красноярский край стал уже вторым шахтерским регионом, где прошел чемпионат по футгольфу — в октябре 2016 года такие соревнования принимал город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Подобные мероприятия — часть комплексной корпоративной программы СУЭК «Здоровье», основная цель которой — укрепление здоровья сотрудников, в том числе через популяризацию спорта и здорового образа жизни.

«В Красноярском крае примерно треть сотрудников СУЭК довольно активно занимается физкультурой и спортом, — прокомментировал генеральный директор АО „СУЭК-Красноярск“ Андрей Федоров. — Круглый год горняки на каждом из предприятий соревнуются в рабочей спартакиаде, дважды в год — зимой в Бородино, летом — на Большом озере в Шарыповском районе — они встречаются на краевой спартакиаде угольщиков СУЭК. В нашей Компании действует программа по борьбе с курением, за 2016 год и начало 2017-го более 350 наших сотрудников отказались от вредной привычки, еще более 500 человек работают над собой — сокращают потребление никотина, общаются с психологами МСЧ „Угольщик“»

Участие в турнире по футгольфу приняли 12 команд. Кроме угольщиков Бородинского разреза, сотрудников сервисных предприятий — бородинских ремонтно-механического завода и погрузочно-транспортного управления, сборной аппарата управления АО «СУЭК-Красноярск», за победу боролись дети из классов СУЭК и городских школ, представители администрации Бородино (команду чиновников «усилил» Николай Валуев). Мастер-класс для них провел бронзовый призер чемпионата России по футболу, бомбардир клубов «Сибирь» и «Тюмень» Дмитрий Акимов.

«Интересно и совсем не сложно, — поделился впечатлениями школьник Дмитрий Голофаев. — Я раньше пробовал играть в футбол, но футгольф мне больше нравится».

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«Очень интересный вид спорта, увлекательный, — поддержал спортивный инструктор Бородинского разреза Иван Трикопенко, — всей нашей команде понравился. Теперь планируем организовать такие соревнования на День шахтера, причем сделать турнир семейным: в турнире играли моя дочь, племянник, они тоже остались довольны».

После почти четырехчасовых состязаний лидерами в детско-юношеском турнире стала команда бородинской школы № 3, среди взрослых команд первое место у сборной управления АО «СУЭК-Красноярск», на втором — спортсмены Бородинского ремонтно-механического завода, замкнула тройку команда Бородинского разреза.

Главным же итогом соревнований участники считают то, что познакомились с новым увлекательным видом спорта, отметили в компании. Уже в следующем году АО «СУЭК-Красноярск» намерено включить футгольф в программу рабочих спартакиад.