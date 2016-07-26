«Не каждый опытный так сможет»: в Красноярске опрокинулся автомобиль водителя-новичка

В Железнодорожном районе Красноярска — при съезде с улицы Копылова — перевернулся кроссовер. Как сообщили Newslab.ru горожане, одиночное ДТП произошло вечером 13 июня.

По сообщениям очевидцев, за рулем автомобиля Mitsubishi находилась женщина. Она якобы не справилась с управлением и опрокинула машину в крайней правой полосе — авто осталось лежать на левом боку.

Есть ли в ДТП пострадавшие — неизвестно. В пресс-службе ГИБДД пообещали прокомментировать последствия позже.

На заднем стекле автомобиля размещен знак о том, что за рулем находится начинающий водитель. Интернет-пользователей удивил его маневр. По их мнению, в данном случае опрокинуть машину достаточно сложно. «Она вообще странно себя повела. Передним правым колесом заехала на бордюр и дала газу. Врезалась в забор и перевернулась. Все в пробке были в шоке!», — поделилась наблюдениями очевидеца ДТП.