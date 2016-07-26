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«Не каждый опытный так сможет»: в Красноярске опрокинулся автомобиль водителя-новичка
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«Не каждый опытный так сможет»: в Красноярске опрокинулся автомобиль водителя-новичка

13 июня 20:22
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В Железнодорожном районе Красноярска — при съезде с улицы Копылова — перевернулся кроссовер. Как сообщили Newslab.ru горожане, одиночное ДТП произошло вечером 13 июня.

По сообщениям очевидцев, за рулем автомобиля Mitsubishi находилась женщина. Она якобы не справилась с управлением и опрокинула машину в крайней правой полосе — авто осталось лежать на левом боку.

Очевидцы уверяют, что за рулем машины находилась женщина 40 — 45 лет.
При этом знак на авто свидетельствует о том, что у водителя небольшой стаж.
Фото: vk.com/kraschp

Есть ли в ДТП пострадавшие — неизвестно. В пресс-службе ГИБДД пообещали прокомментировать последствия позже.

На заднем стекле автомобиля размещен знак о том, что за рулем находится начинающий водитель. Интернет-пользователей удивил его маневр. По их мнению, в данном случае опрокинуть машину достаточно сложно. «Она вообще странно себя повела. Передним правым колесом заехала на бордюр и дала газу. Врезалась в забор и перевернулась. Все в пробке были в шоке!», — поделилась наблюдениями очевидеца ДТП.

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