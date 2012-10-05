Красноярск вошел в топ-10 по числу автомобилей на тысячу жителей

Красноярск занял 7 место по количеству машин на тысячу жителей — рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности автомобилями сегодня обнародовало аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями на начало этого года имела Самара — при парке, чуть превышающем 390 тысяч единиц, и населении порядка 1,2 млн человек в этом городе на тысячу жителей приходится 334 легковых автомобиля. На второй позиции рейтинга оказался Санкт-Петербург — 319 штук, замыкает тройку лидеров Воронеж — 308 штук, который чуть опережает Москву (307 штук).

Материалы по теме Потратьте ваши «Лексусы» Что в Красноярске можно купить взамен подарка от сахалинского губернатора?

Учитывая, что в среднем по стране показатель обеспеченности составляет 288 легковых автомобилей на тысячу человек, аналитики особо отметили и Красноярск (293 штук), результат которого оказался выше общероссийского.

Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей среди 15 российских городов-миллионников насчитали в Перми (237 штук).