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В Красноярске будьдозером раздавили почти 700 кг яблок
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В Красноярске будьдозером раздавили почти 700 кг яблок

14 июня 12:56
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В результате совместного рейда специалисты Россельхознадзора и уголовного розыска ГУ МВД России по краю обнаружили 697,5 кг яблок польского происхождения, запрещенных ко ввозу в Россию. Фрукты реализовывались в Красноярске на складе на Северном шоссе 31Г.

Запрещенные польские яблоки
Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю
Яблоки уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов
Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

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Товаросопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

Специалистами установлено, что экспортером является Эстония, импортером —Беларусь. Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята из реализации и уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов.

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