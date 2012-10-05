В Красноярске будьдозером раздавили почти 700 кг яблок

В результате совместного рейда специалисты Россельхознадзора и уголовного розыска ГУ МВД России по краю обнаружили 697,5 кг яблок польского происхождения, запрещенных ко ввозу в Россию. Фрукты реализовывались в Красноярске на складе на Северном шоссе 31Г.
Материалы по теме
Товаросопроводительные документы на продукцию отсутствовали.
Специалистами установлено, что экспортером является Эстония, импортером —Беларусь. Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята из реализации и уничтожена механическим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов.
Ссылки по теме: