Норильского пенсионера за долги переселили из «убитой» квартиры в новую гостинку

Должника по услугам ЖКХ в Норильске принудительно переселили из его квартиры, сообщило 14 июня издание «Таймырский телеграф» со ссылкой на управляющую компанию «Талнахбыт».

Житель однокомнатной квартиры на ул. Рудной в районе Талнах задолжал за услуги ЖКХ 260 тыс. рублей. При этом он не только не платил за квартиру, но и довел ее до «плачевного санитарного и технического состояния». Управляющая компания вынуждена была обратиться в суд, который решил должника выселить, но предоставить ему другое жилье. Накануне судебные приставы переселили мужчину в новую квартиру — недавно отремонтированную «гостинку» на ул. Бауманская с новой сантехникой и пластиковыми окнами.

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За прошлый год такие меры применили к 100 семьям, говорят в городском управлении жилфонда. При этом жильцы квартир, заключивших с государством договоры о социальном найме, получают по 6 кв.метров на члена семьи. Тех, кто снимал квартиры по коммерческому договору, могут выселить «на улицу».

При этом в управлении отметили — за прежнюю квартиру долг все же придется платить.