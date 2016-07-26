Участники экологического марафона «Богучанской ГЭС» вышли на уборку пригородного леса

В Кодинске состоялся очередной этап экологического марафона «Год добрых дел». Сотрудники ГЭС вместе с учащимися городских школ очищали от мусора территорию пригородного леса.

«Пластик, металл, дерево — чего только нет под деревьями и кустами! Мы провели уже две просветительские акции для детей, но сегодня видим, что начинать нужно с разговора со взрослыми, в том числе, видимо, с управляющими компаниями, городскими организациями и администрацией. Наша акция — лишь капля в море, убираться придется еще не раз, а после — убедить горожан не мусорить», — сказала участница акции, сотрудник ПАО «Богучанская ГЭС» Екатерина Матюхина.

Конкурс «Год добрых дел» проходит с 1 марта по 31 августа, он продолжает и развивает традиции проведенного в 2016 году марафона «Пять добрых дел». Команды самостоятельно планируют график экологических мероприятий и выполняют его — уже проведен конкурс детского рисунка на тему охраны природы, собраны и отправлены на утилизацию несколько килограммов отработанных батареек.

Материалы по теме 114 КамАЗов мусора за 360 минут Как мы с волонтёрами Байкал спасали

Все полезные дела будут внесены в общий календарь добрых дел Богучанской ГЭС. В качестве награды за активную гражданскую позицию команда-победитель станет участником главного всероссийского волонтёрского экологического марафона «360 минут», который состоится 10-11 сентября. Для сотрудников это не только увлекательное путешествие на Байкал, знакомство с его удивительной природой, но и возможность внести свой вклад в сохранение уникальной экосистемы, добавили в компании.