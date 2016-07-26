Экс-глава Советского района Красноярска занялся благоустройством и экологией Калининграда

Возглавлявший Советский район Юрий Егоров получил новое назначение в Калининграде, сообщили 15 июня в пресс-службе мэрии.

54-летний Юрий Егоров, в прошлом году покинувший пост главы Советского района, теперь будет отвечать за благоустройство и экологию в Калининграде. Напомним, чиновник с 1999 года работал в мэрии Красноярска — сначала в департаменте городского хозяйства, а с 2004 года он 9 лет был первым заместителем руководителя Советского района Владимира Мурысина. В 2013 году Юрий Егоров стал главой района, но в сентябре 2016 года уволился по собственному желанию.

В 2015 году чиновник «прославился» тем, что предложил журналистам «нырнуть» в провал во дворе дома на ул. Алексеева, чтобы удостовериться, что там течет холодная вода, а не кипяток, как утверждала провалившаяся туда женщина. В 2016 году от задекларировал самый большой доход среди коллег — 6 млн рублей.