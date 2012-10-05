Краевые депутаты обсудили развитие и благоустройство городов края

14 июня депутаты Законодательного Собрания края провели выездное заседание, посвященное благоустройству и развитию городов региона. Парламентарии посетили города Зеленогорск и Заозерный, проверив реализацию программы по формированию городской среды.

В Зеленогорске депутаты посетили детский парк и двор по улице Строителей, 5а. В ходе заседания о проекте программы развития муниципального образования доложил глава город Павел Корчашкин.

«Сегодня городская администрация разрабатывает стратегию развития муниципального образования, — сказал мэр Зеленогорска. — Губернатор включил ЗАТО в число приоритетных территорий развития. Кроме того, существует программа развития Зеленогорска как моногорода. Всего в России 319 моногородов, из которых пять находятся в Красноярском крае (Лесосибирск, Норильск, Бородино, Железногорск и Зеленогорск). В рамках общероссийского конкурса, проведенного Фондом поддержки моногородов, зеленогорская программа была признана лучшей в стране».

По словам главы ЗАТО, муниципальные власти осознают, что без развития производства промышленных и сельхозтоваров трудно говорить о развитии всего города. Именно поэтому существует ряд проектов, которые помогут говорить о перспективах. Речь идет о многих вещах — от создания промышленных роботов до развития молочного производства. В Зеленогорске рассчитывают на появление 4 тысяч новых рабочих мест.

«За год в городе появилось сто новых предпринимателей, однако предпринимательская активность еще низкая, — признал Павел Корчашкин. — Если говорить о благоустройстве, то у нас существует проект „Главная улица“. Первоначально администрация предполагала сосредоточить внимание на улице Калинина. Но после опроса населения жители выбрали набережную».

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Депутат Николай Фокин в ходе обсуждения спросил главу города большой ли отток молодежи. Корчашкин заключил, что он значительный. Однако власти планируют вернуть молодых людей, которые уехали учиться в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург. «У нас очень высокий уровень образования в городе. В прошлом году в город на постоянное место жительство приехало две тысячи человек. Это прежде всего жители близлежащих территорий. Людей привлекают комфортные условия жизни», — пояснил Павел Корчашкин.

Также депутатов интересовала ситуация с жильем. Мэр рассказал, что на вторичном рынке в Зеленогорске много жилья. «Однокомнатная квартира в среднем стоит 600 тысяч рублей. Это в три-четыре раза ниже, чем в Красноярске или Железногорске», — сообщил Корчашкин.

Далее парламентарии обсудили стратегию развития муниципальных образования региона. Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Бершадский рассказал:

«На уровне каждого муниципального образования должна быть разработана стратегия развития, — сказал первый заместитель министра. — Активная работа в этом направлении началась в 2016 году, после того как была представлена краевая программа. В правительстве создана специальная комиссия, которая помогает муниципалитетам в разработке своих программ. В территории направлены соответствующие методические рекомендации. Программы должны быть разработаны с учетом мнения населения».

Затем представители городской власти и депутаты Зеленогорска рассказали краевым парламентариям о своем опыте участия в госпрограммах. Речь шла о реализации мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. По итогам заседания краевые парламентарии отметили, что Зеленогорск может стать примером для многих городов региона в части благоустройства городских пространств.

После Зеленогорска депутаты посетили город Заозерный, где осмотрели площадку под будущий парк, сквер 70-летия Великой Победы, обустроенный с участием жителей также за счет внебюджетных источников. А в селе Рыбное участники рабочей встречи побывали в парке, оборудованном в рамках проекта «Парк культуры и отдыха».

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В ходе выездной инспекции парламентарии также обсудили в целом реализацию программы по поддержке муниципалитетов в части благоустройства. «В прошлом году было подано 272 заявки на участие в грантовой программе, из которых 172 признаны победителями, — сказала замминистра строительства и ЖКХ Елена Цитович. — На ее реализацию было предусмотрена почти 100 млн рублей. Важно отметить, что в конкурсах теперь могут участвовать и сельские поселения».

Глава Рыбинского района Александр Мишин и председатель райсовета Сергей Колесов поделились опытом муниципального образования в реализации подпрограммы. «С 2008 по 2016 год 45 населенных пунктов района получили гранты на общую сумму 19 млн рублей», — сообщил Александр Мишин.

В заключении выездной инспекции краевые депутаты напомнили, что специфика текущего года заключается в том, что началась реализация государственной программы повышения комфортности городской среды, в которой участвуют городские округа, и в этом году все 100 млн рублей на гранты направлены именно в сельскую местность. По итогам конкурсного отбора поддержано 174 проекта. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Фокин Николай Андреевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва