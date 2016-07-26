«Зелёный» ждет!: Красноярцев позвали на главный городской пикник

В ближайшие выходные, 17 и 18 июня, в Красноярске на острове Татышеве пройдёт фестиваль «Зелёный» — главный городской пикник под открытым небом от медиагруппы «Прима».

Как рассказали организаторы фестиваля, гостей ждут сотни площадок, на которых можно будет попробовать лучшую еду для пикника, посетить лекции, поиграть в подвижные игры, сделать отличные фото, послушать приятную музыку или просто поваляться с книжкой на траве.

Всем, кто собирается посетить мероприятие, организаторы рекомендуют первым делом на входе на остров взять карту пикника, где расписаны все площадки. Карту можно будет получить у специальных агентов пикника, одетых в фирменные футболки фестиваля, а также в гигантской букве «П» посреди поляны.

На главной сцене фестиваля гостей ждут выступления лучших музыкальных коллективов города: Kaitar, «Галия», «Мятный бриз», ансамбль «Армения», группа Limebridge, Красноярский духовой оркестр и многие другие.

Неподалёку будет работать самый настоящий супермаркет под отрытым небом, «городок золотодобытчиков», где можно намыть самого настоящего золота и обменять на «царские» деньги. На козьем лугу можно будет погладить козочек и сделать фото. Для любителей подвижных игр будет организован гигантский кикер (настольный футбол), мини-гольф, бильярд, твистер, студия Новостей Прима, из которой можно передать привет в прямом эфире, и вигвам-студия от «Авторитетного радио».

По традиции пройдет «Залп красок» — самый масштабный в городе. Краску можно будет купить на месте, а залпы будут производиться каждые 15 минут. После них можно принять душ от сотрудников МЧС.

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Утолить голод можно будет, посетив многочисленные лавки и фудтраки (вагончики) с едой: в меню «Зелёного» — шашлыки, стейки, плов, бургеры, сэндвичи, шаурма, пироги, суши, кофе, печенье, лимонады, морсы, мороженое, фрукты и многое другое. Также будет работать фермерский рынок.

Для родителей с детьми будет работать детская зона: ребята там смогут провести несколько часов за играми, рисованием, чтением, раскрашиванием, музыкой, экспериментами и даже раскопками.

Фестиваль «Зелёный» пройдет 17 и 18 июня (суббота и воскресенье) с 12:00 до 21:00 на о. Татышеве при любой погоде. Вход на праздник бесплатный.