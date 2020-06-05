В Красноярске появился пешеходный переход для сусликов

В Красноярске на острове Татышеве появился пешеходный переход для сусликов — с миниатюрными разметкой, знаком и работающим светофором.

По словам создателей необычного проекта, на острове живет около 5 тыс. сусликов; место на Татышеве, где больше всего норок грызунов, горожане даже стали называть «Поляной сусликов», а сами животные стали своеобразным символом острова.

«Конечно, мы его установили не только ради шутки. Это, во-первых, напоминание — наш главный и самый масштабный фестиваль „Зелёный“ уже близко. Во-вторых, суслики, действительно, требуют бережного отношения с нашей стороны. В-третьих, необходимо соблюдать не только „сусликовую“, но и „человеческую“ разметку на Татышеве», — рассказали организаторы акции — представители медиагруппы «Прима».

Пешеходный переход для сусликов находится в западной части Татышева возле центральной поляны. Ориентир — турники.