Мошенник продал красноярцу поддельные монеты царской эпохи в 60 раз дороже их стоимости

Жителя Челябинской области будут судить за мошенничество в отношении 62-летнего красноярца. Пострадавший приобрел у него монеты «царской эпохи» за 12 тысяч рублей, которые оказались поддельными.

Купить монеты незнакомец предложил на улице. Красноярца это заинтересовало, так как он коллекционирует исторические предметы. Сделка состоялась, после чего злоумышленник похвастался, что у него есть еще 28 монет. «Потерпевший, выразив желание купить остальные монеты, встретился со злоумышленником. После передачи денег подозреваемый был задержан с поличным. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 27-летний житель Троицка. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник в другом городе на рынке приобрел заведомо поддельные монеты за 200 рублей, а после приехал в Красноярск с целью продажи», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.