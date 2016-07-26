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Мошенник продал красноярцу поддельные монеты царской эпохи в 60 раз дороже их стоимости
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В Красноярском крае

Мошенник продал красноярцу поддельные монеты царской эпохи в 60 раз дороже их стоимости

16 июня 14:31
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Жителя Челябинской области будут судить за мошенничество в отношении 62-летнего красноярца. Пострадавший приобрел у него монеты «царской эпохи» за 12 тысяч рублей, которые оказались поддельными.

Фото из материалов уголовного дела
Фото: красноярск.24.мвд.рф

Купить монеты незнакомец предложил на улице. Красноярца это заинтересовало, так как он коллекционирует исторические предметы. Сделка состоялась, после чего злоумышленник похвастался, что у него есть еще 28 монет. «Потерпевший, выразив желание купить остальные монеты, встретился со злоумышленником. После передачи денег подозреваемый был задержан с поличным. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 27-летний житель Троицка. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник в другом городе на рынке приобрел заведомо поддельные монеты за 200 рублей, а после приехал в Красноярск с целью продажи», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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