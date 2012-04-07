Монеты по 25 рублей в честь ЧМ-2018 привезли в Красноярск

В Красноярск привезли новые 25-рублевые монеты, посвященные Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Напомним, Центральный банк России еще в конце прошлого года сообщил о выпуске в обращение памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, посвященных проведению в России Чемпионата мира по футболу.

Монета из недрагоценных металлов имеет форму круга белого цвета диаметром 27 мм. На лицевой стороне находится рельефное изображение герба РФ, на оборотной стороне расположено: у монеты в обычном исполнении — рельефное изображение официальной эмблемы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, монеты в специальном исполнении — цветное изображение эмблемы.

Тираж монеты: в обычном исполнении — 19,75 млн штук, в специальном исполнении — 250 тыс. штук. Накануне такие деньги поступили в обращение на территории Красноярского края и являются законным средством наличного платежа.

«Одна и другая монета номиналом 25 рублей, они являются законным средством платежа и будут приниматься абсолютно во все виды платежей без ограничений. В настоящий момент они уже выпущены нашим территориальным учреждением и уже находятся в обращении на территории Красноярского края», — пояснил заместитель управляющего отделением по Красноярскому краю Сибирского ГУ Банка России Алексей Гагарин.